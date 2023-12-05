الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 197 آلف مواطن الشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 197 ألف و646 مواطن، من خلال 147 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 27 ألف و988 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1129 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد « عبد الغفار » حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بأماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و488 مواطناً بمحافظة أسوان، و11 ألف و948 مواطنًا بأسيوط، و12 ألف و949 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و529 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و993 مواطناً بالأقصر، و2064 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألف و181 مواطناً بالبحيرة، و11 ألف و923 مواطنًا بالجيزة، و5 آلاف و954 مواطناً بالدقهلية، و2825 مواطناً بالسويس، و12 ألف و578 مواطناً بالشرقية، و9 آلاف و962 مواطناً بالغربية، و7 آلاف و404 مواطناً بالفيوم، و6 آلاف و429 مواطناً بالقاهرة.

وأشار الدكتور محمد غباشي مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ9 آلاف و698 مواطناً بالقليوبية، و9 آلاف و347 مواطنًا بالمنوفية، و11 ألف و115 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و26 مواطناً بالوادي الجديد، و15 ألف و607 مواطناً ببنى سويف، و1606 مواطناً بجنوب سيناء، و10 آلاف و338 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و911 مواطناً بسوهاج، و3 آلاف و927 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و390 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و454 مواطنًا بمطروح.