وزيرة البيئة تعقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلى وزارتى البترول والكهرباء بشأن تشجيع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة ؛ لمناقشة سبل تشجيع الاستثمارات فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال تعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة الواردة بالقرار رقم ٤١ لسنه ٢٠١٩ الصادر من مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والمهندس صلاح الدين رياض مساعد رئيس شركة "Echem " ، والمهندس شريف زهير ممثل وزارة الكهرباء ، والدكتور محمد عبادى ممثل شركة إيجاس، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الإجتماع أستعرض كافة المؤشرات الاولية الخاصة بتعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة ، كما تناول مسئوليات الجهات المشاركة فى تحديد التعريفة المقترحة ، وذلك طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء .

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية على أن يتم عمل دراسة لتحديد تلك الإجراءات اللازمة والإنتهاء منها فى غضون ١٠ أيام تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء .

جدير بالذكر أن المادة 25 من القانون 202 لسنة 2020 تنص على أن وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هي الجهات المنوط بها الدراسات لتحديد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.