ننشر مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها في منتصف شهر يناير المقبل 2024.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية



ونرفق في تلك التقرير صور مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الإعدادي.

الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني



جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

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