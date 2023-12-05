نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن استعادة صفحتة الرسمية على فيسبوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عن استعادة صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مرة أخرى.

وكتب جمعة: تم بحمد الله وتوفيقه من خلال فريق الأدمن بالصفحة ومعاونة مسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات إزالة المخترق للصفحة واستعادة كامل التحكم بها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التنسيق بين أدمن الصفحة ومسئولي الأمن السيبراني بوزارة الأتصالات لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأمينية للصفحة..شكرا لكل من أسهم في ذلك شكرا لتفهم متابعي الصفحة وتحياتي لكم جميعا.

يذكر أن جمعة قد اعلن منذ عدة ساعات عن أختراق صفحتة الرسمية على “الفيس بوك” ونوهه أن ما ينشر لا يمثله، وأضاف أن سوف ينشر فقط على موقع الوزارة الرسمي "أوقاف أونلاين" أو على حسابه على تويتر كما سينشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليها.