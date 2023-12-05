نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يجدد تكليف المهندسة محروسة إبراهيم مديرًا عامًا للتطوير المؤسسي بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء 5 / 12 / 2023م قرارًا بتجديد تكليف المهندسة/ محروسة إبراهيم عبد الجليل بتسيير أعمال الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بديوان عام الوزارة.

كان عقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا مع محرري الصحف لدى وزارة الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث عدد من القضايا الراهنة، واستعراض جهود وزارة الأوقاف المصرية خلال عام ٢٠٢٣م.

وأكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة حددت موضوع: "الإيجابية" ليكون موضوعًا لخطبة الجمعة القادمة، وأن مفهوم الإيجابية الوطنية يعني التفاعل مع قضايا الوطن، فديننا الحنيف قد علمنا الإيجابية في مختلف جوانب حياتنا، وضرب لنا نبينا الكريم أعظم المثل في ذلك، وهو ما تجلى في سيرته العطرة بجميع جوانبها.