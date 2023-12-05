انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزبر الأوقاف د / محمد مختار جمعة عن انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظات (سوهاج – قنا – البحر الأحمر) الجمعة القادمة.

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة، وسوف تنطلق الثلاث قوافل دعوية يوم الجمعة القادمة: (24 جماد أول 1445هـ)، الموافق (8/12/2023م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الإيجابية"، وذلك على النحو التالي: