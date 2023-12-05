نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الإنترنت بشكل كامل في المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الساعات القليلة، شهدت عدة محافظات بجمهورية مصر العربية عطل في خدمة الإنترنت، المقدمة من شركة المصرية للإتصالات، مما زادت التساؤلات حول موعد عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل

موعد عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل

وأصدرت شركة المصرية للاتصالات بيانا، موضحا، أن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادتها بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.



عطل في خدمة الإنترنت

وزادت معدلات البحث حول سبب عطل خدمة الإنترنت في مصر، وقد كشفت

الشركة عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.



وكانت حذرت شركة المصرية للاتصالات وي، عملائها من الاستجابة للرسائل النصية أو المكالمات التليفونية التي تصلهم من أرقام مجهولة تطلب مشاركة بيانات أو معلومات شخصية، وذلك عن طريق رسائل نصية على هواتف عملائها.

سبق وأن حذرت الشركة عملائها من تعرضهم لـ النصب والاحتيال الإلكتروني من جانب بعض التطبيقات والمواقع المجهولة، التي تزعم تحقيق أرباح مالية للمشاركين بشكل مبالغ فيه.

وقالت شركة وي في رسائل لعملائها اليوم: عميلنا العزيز، احرص على عدم تعرضك للنصب والاحتيال بعدم الانسياق وراء التطبيقات أو المواقع مجهولة المصدر، التي تزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي.