نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسني: نعمل على حل مشاكل شباب الأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور حسام حسني (الأمين العام للزمالة المصرية والأمين العام للمجلس الصحي المصري) التهنئة للدكتور أسامة عبدالحي (نقيب عام أطباء مصر) بمناسبة فوزه بانتخابات نقابة الأطباء.

رافق الدكتور حسام حسني وفد من الأمناء المساعدين للزمالة المصرية الدكتور عبدالسلام شلبي والدكتور خالد عبدالكريم والدكتوره نيرمين سامي والدكتور بيتر وجيه، وبحضور د أبوبكر القاضي (أمين صندوق نقابة الأطباء) وكلا من د طارق منصور ود أحمد السيد (أعضاء مجلس نقابة الأطباء)

تطرق الحوار حول مشكلات الزمالة المصرية التي تواجه شباب الأطباء حيث اتفق كلا من الدكتور أسامة عبد الحي والدكتور خالد عبدالكريم على إدراج أنشطة النقابة العلمية من ضمن أنشطة برامج الزمالة المصرية للتخلص من ازدواجية التدريب والاعتماد

وأعرب د حسام حسني عن سعيه الكامل لسماع مشكلات الأطباء فيما يتعلق بالزمالة المصرية

وعرض الدكتور طارق منصور مشكلة بعض مديريات الصحة والزمالة الفرعية في توزيع الأطباء في مستشفيات غير معتمدة للزمالة خارج مستشفيات التدريب

و رد عبدالسلام على هذا الأمر بإنه غير قانوني وعند اخطار الزمالة تقوم بعمل الإجراءات القانونية اللازمة

وأعرب أحمد السيد عن الحاجة لتوسعة دائرة اعتماد بعض التخصصات وزيادة أعداد القبول في الزمالة بها

وفي الختام اتفق كلا من د أسامة عبد الحي ود حسام حسني على عقد اللقاء القادم بمقر الزمالة لاستكمال عرض المستجدات المختلفة والتنسيق لما فيه مصلحة شباب الأطباء.