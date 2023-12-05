نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة: امتحانات نصف العام في مستوى الطالب المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا مع موجهي عموم المواد للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام".

ويأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

امتحانات في مستوى الطالب المتوسط

ووجه مدير المديرية بالآتي:

- ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

- ضرورة أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبي للأسئلة.

- الامتحان على مستوى المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات.

- مراعاة الدقة في التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.

- ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات.

- الاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب.

- نشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة.

- تفعيل دور المدرس الأول المشرف بالمدارس.

الخريطة الزمنية

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.