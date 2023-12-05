مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكبار مسئولي عدة شركات على هامش إيديكس 2023

أحمد جودة - القاهرة - بحضور سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة..

تحرص الهيئة العربية للتصنيع على تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات في الصناعات المختلفة مع كافة الخبرات العالمية، وفي هذا السياق، كانت مباحثات اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كبار مسئولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O. & IBross، وبحضور السيدة لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيديكس ٢٠٢٣.

وخلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة في كافة مجالات الصناعة المتعددة.



وخلال تفقد السيدة سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة معرض منتجات الهيئة أبدت إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.