أخبار مصرية

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة مصر القديمة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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