نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاقها بأيام.. رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالانتخابات الرئاسية 2024 بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة في عام 2024، حيث ستبدأ للمصريين في الداخل يوم الأحد المقبل، ممتدة على مدى 3 أيام، ويتسارع المواطنون للبحث عن مراكز الاقتراع ومقار اللجان الانتخابية.

في إطار تسهيل هذه العملية، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات مراكز الاقتراع عبر موقعها الرسمي.

تحتوي هذه القاعدة على أسماء وعناوين مقار المدارس، التي تشمل جميع مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، وتحدد بيانات كل مركز اقتراع.

يمكن للمواطنين الآن استعلام عن مقار الاقتراع وأحقيتهم في التصويت عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، بإدخال الرقم القومي الخاص بهم المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على "استعلام".

سيظهر لهم الموقف الانتخابي وتفاصيل اللجنة الانتخابية.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة أنها قدمت خدمة تغيير مكان الاقتراع حتى 15 نوفمبر الماضي، مع شرط أن يكون المكان الجديد ضمن نطاق الموطن الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024.. تصويت المصريين بالخارج

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أعلنت انتهاء مرحلة التصويت للمصريين في الخارج واختتمت أعمال فرز الأصوات، وأعلنت القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.

حيث تظهر أسماء المرشحين الرئيسيين مثل عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر، وكل واحد منهم يمثل برمزه الخاص.