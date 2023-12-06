وزارة العمل : تسليم عقود عمل لذوى همم بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة سلمت عدد 20 عقد لشباب من ذوى الهمم ابناء المحافظة ، وذلك للعمل بشركات للقطاع الخاص تابعة لدائرة عمل مكاتب تفتيش السلام والزيتون وشرق مدينة نصر ، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ، والذى حددته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة فى شهر ديسمبر من كل عام ، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها فى المجتمع ، للإستفادة من قدراتها وامكانياتها فى المشاركة فى عمليات التنمية كحق من حقوق ذوى الهمم التى وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأضخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية ، والتى ألزمت احكامه المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فاكثر بتعيين شاب من ذوى الهمم من بين عمالها بنسبة 5 % من إجمالى العمال ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشىت القطاع الخاص والإستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعى الحد الأدنى للاجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم داخل أماكن العمل ، واضاف مدير المديرية ان الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور اصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية ، ومنوهاً إلى ان جهود المديرية اسفرتعن تنظيم ملتقى توظيف فى شهرمارس من العام الحالي وتعيين اكثر من 500 من ذوى الهمم خلال الشهور الماضية ..