نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: ضبط ٢٥٤٧ قضية تموينية بمضبوطات ١٤٧ طن مواد وسلع غذائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الإحتكارية.



وتلقي محافظ الجيزة تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافه اشكال الغش والاحتكار.



وقد تمكنت الجهود من ضبط ١٤٧ طن سكر وزيوت ولحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي أو بغرض الاحتكار و٢٦٣٨٧ لتر بنزين بإجمالي ٢٥٤٧ قضية خلال شهر نوفمبر وتحرير ٢٥٢٢ محضر مخالفة لأصحابها.

شملت القضايا تحرير ١٦٤٨ قضية فى مجال المحلات العامة والتى تضمنت ( إدارة منشأة دون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى).



وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي اسفرت عن ضبط ٨٠٦ قضية شملت ( تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز دون ترخيص) إلى جانب ٨٧ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس بإجمالي مضبوطات ٩٨ طن تضمنت (سكر ودقيق وزيوت وارز وسجائر، بيض، خضروات مجمدة، مشروبات معلبة، شاى، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، بيض، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات، كبدة، مساحيق غسيل، ذرة صفراء ومقرمشات، جبن، حلاوة طحينية، محسنات طعام، بلاستيكيات) غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحه للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع.



وبمجال البدال التموينى تم تحرير قضية لتجميع وإلإستيلاء على سكر تمويني مدعم وزيت تموينى مدعم من قبل الدولة بأجمالي ٥ طن و١٥٢٤ لتر زيوت.



بالإضافة إلى ٢ قضية بمجال المواد البترولية لتجميع والإستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم بإجمالي مضبوطات ١٦٤٠ لتر.