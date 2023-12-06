تشيع جنازة نجل الطبلاوى ظهر اليوم ويدفن فى مقابر الاسرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:32 مساءً -

قال إبراهيم الطبلاوى الابن الأكبر للقارى الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوى بأن الجنازه نجلة تشيع الأن عقب صلاة ظهر اليوم ة مسجد مصطفى محمود بحى المهندسين و يدفن الجثمان فى مقابر الأسره بمقابر الغفير فى حديقة الخالدين بجوار والده ، وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوى.

واضح إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ) أن الوفاة حدثت طبيعية بالمنزل وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين

وقد أعلنت نقابة القراء وفاة القبطان بحرى محمود الطبلاوى، نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز 57 عاما. وأضافت النقابة إن نقابة قراء القران الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إذ تنعى الفقيد رحمه الله وتدعو له بالرحمة والغفران.

من جانبه، قال الشيخ محمد حشاد نقيب القرآن: لقد لحق الفقيد بوالده والنقابة إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة وتدعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان. سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته ونتقدم بخالص العزاء فى ابن شيخنا الراحل الراحل وإلى العائلة جميعهم ونخص منهم المحاسب إبراهيم والشيخ محمد محمد الطبلاوى.