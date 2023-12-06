كولر يضم المستبعدين من المونديال إلى رحلة السعودية لترضيتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - لجأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى مبدأ الترضية في حسم القائمة النهائية لفريقه التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال شهر ديسمبر الجاري، لتفادي دخول بعض اللاعبين المستبعدين في حالة غضب مع ضرورة تقليص القائمة النهائية إلى 23 لاعبا.

وقرر كولر ضم 28 لاعبا لقائمة الأهلي، بحيث تكون القائمة 23 لاعبا مع وجود 5 لاعبين إضافيين يلجأ إليهم في حال الحاج إلى جهود أي لاعب، خاصة وأن اللائحة تسمح باستبدال أى لاعب حال تعرض أيا من اللاعبين المسجلين في القائمة النهائية للإصابة.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة النهائية يوم الاثنين الماضي بعدما سجل 23 لاعبا واستبعد باقي اللاعبين، فيما استقر على سفر 28 لاعبا رفقة بعثة الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري استعدادا لخوض منافسات مونديال الأندية.

وتضم قائمة الـ23 لاعبا النهائية للأهلي كلا من، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الدبيس وعمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمود كهربا وأنتوني موديست.

واستبعد كولر 5 لاعبين وهم صلاح محسن وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي، ولكن تقرر سفرهم مع البعثة إلى السعودية، قبل أن يقرر اصطحاب الخماسي لاحتواء غضبهم بسبب عدم التواجد مع الفريق.