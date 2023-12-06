نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباحثات بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزيرة الدولة لشئون الدفاع بأوغندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الهيئة العربية للتصنيع من خلال مباحثاتها في اطار فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تعزيز أوجه التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وفي هذا السياق، بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ،مع السيدة وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا الشقيقة وقائد القوات الجوية الأوغندية، ووفد مرافق رفيع المستوي ، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ،وتم الإتفاق علي تعزيز الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية بجمهورية أوغندا

وخلال تفقد السيدة وزيرة الدولة لشئون الدفاع والمحاربين القدامي بجمهورية أوغندا معرض منتجات الهيئة أبدت اعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا..