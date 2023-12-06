العليا للانتخابات تخصص لجنة بمدينة الإنتاج لتصويت المغتربين بانتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - خصصت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع إدارة مدينة الانتاج الإعلامي، مقراً انتخابياً مزوداً بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة في هذا الشأن .

وقال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أن ذلك يأتي في إطار الحرص علي إتاحة الفرصة للعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية والعملاء المترددين علي المدينة من المغتربين من خارج محافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اعتباراً من الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، حيث يقدر عددهم بالآلاف .

ووجه الجبالي القطاعات المعنية بالمدينة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لإتمام العملية الانتخابية علي أكمل وجه وظهور مدينة الإنتاج الإعلامي بالشكل اللائق الذي يتناسب مع إسمها ومكانتها .