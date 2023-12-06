الهيئة الوطنية: لجان انتخابية بمدينة الإنتاج ومحطة مصر لتصويت الوافدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وأضاف "بنداري" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل بمقر الهيئة، أن الهيئة حددت بالتنسيق مع الجهات المعنية عدد من اللجان لتصويت الوافدين منها محطة مصر بورسعيد بني سويف.

وخصصت الهيئة بالتنسيق مع إدارة مدينة الانتاج الإعلامي مقراً انتخابياً مزوداً بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لإقامة العملية الانتخابية للمغتربين، وذلك للإدلاء بأصواتهم خلال تواجدهم بالمدينة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقراتهم الانتخابية بمحافظات الجمهورية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما وفرت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشارحازم بدوى، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.