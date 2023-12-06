حملة مواطن تحث المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من أجل الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - تدعو حملة مواطن لدعم مصر، جموع المصريين من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، للمشاركة الإيجابية وبكثافة خلال أيام ١٠ - ١١ - ١٢، من الشهر الجاري، من أجل الوطن، ورسم صورة حقيقية تعبر عن الديمقراطية أمام العالم، وأن تكون المشاركة تليق بحجم وتاريخ مصر وعراقتها، من خلال تفعيل الحق في الممارسة السياسية لكل مواطن مقيد بقاعدة البيانات لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام، بحملة مواطن، إن مشاركة المصريين بالخارج، كانت مليئة بالايجابيات التي تخلق شعور لدى جميع المصريين بتحمل مسؤؤولياتهم والمشاركة في صناع دولتهم وبناء الجمهورية الجديدة، بالتعبير والمشاركة واختار من يصلح أن يكون حاكما لمصر، مطالبا أن تكون الصفوف أمام صناديق الاقتراع، تحكي عن مدى وعي وفهم المواطن، وإدراكه بما يحاك ضد وطنه من مؤامرات خبيثة تستهدفه بشكل مباشر، والمشاركة القوية تجعل هذه المخططات تتناثر.

وأكد محمد فاروق، أن الأمور باتت واضحة للجميع وعلينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ على مصر ووحدتها واستقرارها والمشاركة في صنع وبناء الجمهورية الجديدة، الحلم الذي يراود كل مصري يرغب في أن يرى دولته حاضرة بوضعها الاستراتيجي وإمكانياتها وقوتها وترابط شعبها.