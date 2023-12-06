نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شرح وأنشطة تفاعلية".. المتحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي للطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بالتحرير برنامجًا تعليميًا لأطفال المدارس على مدار أسبوع لطلاب المدارس من المراحل العمرية المختلفة، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للطفولة والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري أن البرنامج تضمن تنظيم عدة جولات إرشادية عامة داخل المتحف لمختلف المدارس تم خلالها تعريف الطلاب بالطفولة في الحضارة المصرية القديمة وأهميتها مع التركيز على أهم القطع المعروضة التى تناولت الطفل والأسرة المصرية القديمة.

وتنظيم زيارة لمتحف الطفل بالمتحف، وتنفيذ ورش فنية تعليمية متنوعة وذلك بالتعاون مع طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.