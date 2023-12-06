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أكاديمية الأوقاف الدولية تعلن عن دورتين جديدتين في الحاسب الآلي السبت المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية عن دورتين جديدتين في الحاسب الآلي السبت المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (131، 132) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 9/12/2023م وحتى الخميس الموافق 21/12/2023م

والمتدربون هم:

المتدربون 
المتدربون 
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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