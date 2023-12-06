نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط لافت لوزير الإنتاج الحربي في ثالث أيام معرض إيديكس 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات التصنيعية العسكرية المشاركة بالمعرض وذلك للإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اليوم الثالث من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والمنعقد خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية،

واستهل الوزير الجولة التفقدية بزيارة الجناح التركي بالمعرض حيث قام بالإطلاع على معروضات شركة "ASELSAN" التركية والتي تشارك بالمعرض لأول مرة بمنتجاتها الدفاعية المتنوعة.

كما تفقد معروضات شركة "OTOKAR" التركية وزار أيضا جناح شركة REPKON التركية.

وقام الوزير كذلك بزيارة جناح شركة BERETTA الإيطالية وجناح شركتيّ "KNDS" و"Safran" الفرنسيتين.

كما تم زيارة جناح شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وشركة "جون كوكوريل" البلجيكية.

وخلال الجولة التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي بممثلي هذه الشركات العالمية وتم الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الشركات من تكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري، مشيدًا بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التكنولوجية والفنية عالية المستوى.

وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على استمرار تبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها هذه الشركات.

كما حرص على استعراض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة بمعرض إيديكس 2023.