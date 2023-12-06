نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي يشيد بعربات فض الشغب من إنتاج مصنع قادر التابع للعربية للتصنيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي والوفد المرافق جناح الهيئة العربية للتصنيع المشارك في معرض إيديكس 2023، حيث أطلعه اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع واللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر على القدرات التصنيعية لعربات فض الشغب المصفحة من إنتاج مصنع قادر.

وقد أشاد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي بالقدرات التصنيعية المتطورة بعربات فض الشغب المصفحة.

يذكر أن عربة فض الشغب المُصفحة ( قادر-1) على شاسيه أفيكو يتم إنتاجها بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ولأول مرة في مصر بمستوى حماية (B4) وممانعة حتى (7.62 × 39 ) وتم تجهيزها بالعديد من التجهيزات طبقًا لمطالب وزارة الداخلية، علما بأن امتلاك هذه القدرة يُمكننا من تنفيذ أيه تجهيزات طبقًا لرغبة العميل.