رئيس الوزراء يترأس اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص لإنجاز المشروعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اللجنة العليا لشئون المشاركة ، وذلك بحضور عدد من الوزراء .

وأكد مدبولي، في وقت سابق، على أهمية عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بدراسة وبدء تنفيذ المشروعات، بما يسهم في سرعة التنفيذ من جانب القطاع الخاص .وشهد الاجتماع السابق عدد من الموضوعات على جدول أعماله، وهي تشغيل وصيانة محطة محولات S13) ) بمدينة العاشر من رمضان، وتشغيل وصيانة شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن استعراض قائمة المشــروعات المستقبلية لعدد من الوزارات .