الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الانتخابات الرئاسية في الداخل الأحد المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الأربعاء، إن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "بنداري"، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، أنه تم تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى جميع اللجان الفرعية، وهناك 15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية وتم تخصيص 9376 مقرًا انتخابيًا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 11631 لجنة فرعية في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أنه تم قيد 14 منظمة و220 متابعًا دوليًا لعملية الانتخابات الرئاسية و62 منظمة محلية و22540 متابعًا محليًا.

وتنطلق العملية الانتخابية داخل مصر يوم 10 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام، وكان قد سبقها تصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، كلًا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم".