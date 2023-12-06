حصاد جهود وزارة الهجرة لحث وتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - (1) **التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات**

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للتعاون والتنسيق بصدد بحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، ومضيفة أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

(2) **إطلاق حملة "شارك بصوتك" ولقاءات افتراضية لحث الجاليات المصرية على التصويت**

أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع أقطاب وأبناء الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها، وذلك للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما سجلت الوزيرة عدة فيديوهات تجيب فيها على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.

(3) **إطلاق غرفة عمليات لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج**

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إطلاق غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 ليتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم تخصيص أرقام هواتف وواتس آب وبريد إلكتروني للتواصل مع الغرفة وتلقي الشكاوى.

(4) ** جولات مكوكية خارجية.. والبداية من المملكة العربية السعودية**

أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عدة جولات مكوكية خارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واستهلتها بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث استقبلها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض، والذي حفل عشاء في دار السكن المصري على شرف السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رموز الجالية المصرية في الرياض، وذلك خلال زيارة سيادتها للمملكة العربية السعودية. وطالبت السفيرة سها جندي المتواجدين في حفل العشاء بتشجيع المصريين المقيمين في المملكة على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية فلابد من مشاركة الجميع وبكثافة أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، مشيدة سيادتها بالفيديوهات التي قامت الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.

(5) ** لقاء الجالية المصرية في الرياض**

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجالية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض. واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشادة بجهود السادة سفراء مصر بالخارج لخدمة أبنائنا حول العالم، كما ثمنت حرص المصريين بالخارج على المشاركة في الفعاليات والحضور من أماكن بعيدة، بجانب حرصهم على المشاركة في مختلف اللقاءات الافتراضية، والتي عقدتها الوزارة، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، من أجل اختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن و جميع أبنائه.

(6) ** لقاء الجالية المصرية في جدة**

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. ووجهت سيادتها رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقة، وأن العالم كله الآن يعاني من مزيج من التحديات ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية، ما أدى إلى أزمات اقتصادية طاحنة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي القائم يحتم علينا النزول بكل قوة للانتخاب في الاستحقاق الرئاسي.

(7) **اجتماع افتراضي حاشد مع أكثر من 150 من العمال والمهنيين المصريين بالسعودية**

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع افتراضي حاشد لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعُرس الانتخابي بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة.

(???? ** لقاء الجالية المصرية في الإمارات**

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أقطاب ورموز الجالية المصرية في دبي بدولة الإمارات، في لقاء موسع لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأكدت سيادتها حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديوكونفرانس أو لقاءات مباشرة.

(9) **لقاء سفراء وقناصل مصر ونخبة من ممثلي الجاليات المصرية في 30 دولة أوروبية وبمشاركة 200 فرد**

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيًا استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، ضم السادة سفراء وقناصل مصر، ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية في نحو 30 دولة أوروبية وبمشاركة 200 فرد، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية بشكل حضاري وديمقراطي. وأكدت سيادتها أن المصريين بالخارج معروفون بوطنيتهم، موضحة أن مصر فتحت الباب أمام المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، وكذلك الانتخابات الرئاسية 2024، ومشيرة إلى أنها واثقة في كثافة مشاركة المصريين بالخارج والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم.

(10) **لقاء الجالية المصرية في روما بإيطاليا**

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من أقطاب وأبناء الجالية المصرية في العاصمة الإيطالية روما، حيث عقدت حوارًا مفتوحًا معهم، وقالت إن هذا اللقاء يأتي بهدف الحديث عن ضرورة المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية من أجل أن نعطي رسالة للعالم أننا دولة ديمقراطية ومصيرها بيد أبنائها ولا يوجد أهم من اختيار قائد السفينة وسط كل هذه الأمواج والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وخاصة الشائعات التي يروج لها البعض ضد الوطن، وقالت: "لقد عاشت مصر تجربة سابقة صعبة بسبب عدم النزول والمشاركة وعلينا أن نتعلم من أخطائنا".

(11) **لقاء الجالية المصرية في ميلانو بإيطاليا**

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مجموعة من أقطاب وأبناء الجالية المصرية في ميلانو، وذلك في تجمع مصري ضخم نظمته القنصلية المصرية بالتعاون مع مدرسة نجيب محفوظ هناك، وشددت سيادتها في اللقاء على أهمية وضرورة الحشد للانتخابات الرئاسية وحيوية المشاركة في التصويت بالانتخابات ومواجهة الشائعات المغرضة التي يروج لها البعض ضد الوطن، ولابد من الجميع رجالا ونساء المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية الكبرى.

(12) **لقاء الجالية المصرية في فرنسا**

في أول فعالية في"بيت مصر" بفرنسا، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أقطاب وأبناء الجالية المصرية في باريس لحث الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة لهم أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد بمثابة مشاركة مباشرة في بناء دولتنا الحديثة التي نرغب فيها، معربة عن سعادتها بوجودها في "بيت مصر" الذي يشهد تنظيم أول فعالية بداخله، الذي يقع في قلب المدينة الجامعية الدولية بباريس.

(13) **جولة تفقدية في مقر لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية في باريس**

قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجولة تفقدية في مقر لجنة الاقتراع الموجودة بالسفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس والخاصة بتصويت المصريين في الانتخابات، واستمعت سيادتها إلى شرح واف من السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، حيث أطلع سيادتها على الإجراءات التي ستتم خلال العملية الانتخابية، وأماكن انتظار الناخبين، وكيفية الاستعلام عن بيانات الناخبين من خلال جهاز خاص أرسلته الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة لذوي القدرات الخاصة للتيسير عليهم، علاوة على إرسال الهيئة أيضا بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" للتيسير على ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين.

(14) **رسالة إلى شباب "ميدسي" للمشاركة في التصويت وتشجيعهم لجميع الدارسين بالخارج على المشاركة في العملية الانتخابية**

وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال تواجدها في باريس، كلمة مسجلة للشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة "ميدسي" لشباب المصريين بالخارج وسفرائه في معظم دول العالم، لاستعراض جهود التحرك الخاصة بتشجيع الشباب والطلاب المصريين بالخارج في الدول المتواجدين بها، وحثهم على النزول للانتخابات ودعم السفارات خلال مرحلة الاقتراع، موجهة الشكر لفريق العمل المشرف على عمل المركز من الشباب، ومهنئة المجموعة الجديدة من سفراء المركز الذين تم اختيارهم في ٢١ دولة، ومؤكدة على ضرورة تشجيع الشباب على المشاركة بالانتخابات، في رسالة للعالم أن الشباب المصري هو صانع مستقبل مصر وجزء أساسي من عملية اتخاذ القرار.

(15) **حوارات صحفية ولقاءات إعلامية لنقل المشهد الانتخابي المصري بالخارج أولا بأول**

أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عدة حوارات صحفية مع مواقع "اليوم السابع" و"مصراوي" و"الوفد" و"أخبار اليوم" ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، وكذلك عدة مداخلات مع الإذاعة المصرية وبرنامج "مساء dmc"، وبرنامج "المساء مع قصواء" على قناة cbc، وبرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، وبرنامجي "وصال" و"الطير المسافر" على التلفزيون المصري، وبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، وبرنامجي "حقائق وأسرار" و"على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، وقد تصدر الحديث في كل هذه اللقاءات والمداخلات عن مشاركة أبناء الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية وأدائهم لواجبهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري.

(16) **تفقد غرفة عمليات وزارة الهجرة منذ الساعات الأولى لبدء تصويت المصريين بالخارج**

تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، كما استعرضت سيادتها تقرير الغرفة والذي رصد إقبالًا كثيفًا في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك فرنسا وإيطاليا بالرغم من أن الجمعة كان يوم عمل رسمي لديهم، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق وتركيا والجزائر وبريطانيا وقبرص وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا.

(17) **اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج.. احتشاد أمام سفارات وقنصليات مصر حول العالم**

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وأبناء الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت وعُمان ولبنان وإيطاليا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ودار حوار مفتوح مع أبناء الجاليات المصرية حول أجواء مشاركتهم في العملية الانتخابية في عدد من الدول ومدى الحماس والحرص على التصويت، مشيدة بحرص ممثلي الجاليات المصرية على الاحتشاد أمام السفارات والقنصليات واختيار من يمثلهم في هذا العرس الديمقراطي، وقد أظهرت عشرات اللقطات المصورة حماس الجاليات المصرية حول العالم للمشاركة، وقد قطعوا آلاف الأميال للإدلاء بأصواتهم لأن مصر تستحق.

(18) **اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج.. إقبال مضاعف ومشاركة لافتة من السيدات والشباب وكبار السن وذوي القدرات الخاصة**

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وممثلي الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت ولبنان والمغرب وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، للاطمئنان عليهم والتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، مثمنة جهود الجاليات المصرية بالخارج في حشد المواطنين وتوفير وسائل الانتقال من وإلى مقار اللجان الانتخابية، ومضيفة أن ثاني يوم للانتخابات يمثل إقبالا أكثر من اليوم الأول، خاصة من الفتيات والسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة والشباب ومن بينهم شباب مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي".

(19) **اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.. إقبال ملحوظ في أغلب اللجان خصوصا بأفريقيا وكندا وأستراليا والدول الأوروبية**

استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقريرًا من غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة المصريين بالخارج، والذي لفت إلى انتهاء اليوم الثالث من التصويت في نيوزيلندا وأستراليا ومنطقة شرق آسيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وبدء الفرز بهما، ومشيرًا إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا في أغلب اللجان خصوصًا أفريقيا وكندا وأستراليا والدول الأوروبية بسبب يوم العطلة الأسبوعية، ولايزال كل من الإمارات والكويت والسعودية والبحرين وإيطاليا واليونان ومالاوي الأعلى كثافة، كما عقدت الوزيرة لقاءً عبر الفيديوكونفراس مع عدد من رموز وأبناء الجاليات المصرية في: هولندا، فرنسا، روما، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، السعودية، كندا، ألمانيا، كينيا، لبنان وغيرهم، للاطمئنان عليهم مؤكدة أنها حريصة على منح كأس لأكثر الجاليات المصرية بالخارج شاركت في التصويت، ومثمنة مشاركة كبار السن والمؤثرين وعدد كبير من الرموز المصرية بالخارج.

(20) ** في اليوم الأخير للتصويت خارج مصر.. وزيرة الهجرة تشكر زملائها بالوزارة و"الوطنية للانتخابات" و"الخارجية" وسفراء وقناصل مصر**

مع إغلاق لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها، توجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعميق شكرها للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وذلك على التنسيق والأداء المتميز ما أدى لخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف يليق باسم مصر، والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة قادها مواطنونا المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام ضربوا فيها أروع الأمثلة في الوطنية والانتماء أمام العالم أجمع بامتياز.

(21) **رسالة شكر لأبناء الوطن حول العالم تقديرًا لمشاركتهم الكثيفة في التصويت بالانتخابات الرئاسية**

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة، ومثمنة ما قدمه المصريون بالخارج من كبار السن وذوي القدرات والشباب والسيدات، وغيرهم ممن سافر لمسافة آلاف الأميال، وتكلف الجهد والمال وحجز تذاكر الطيران ليدلي بصوته، مشيدة بحرص الجاليات على التجمع والمشاركة لتوفير اللوجيستيات لنقل الناخبين من وإلى مقار الانتخاب في قنصليات وسفارات مصر بالخارج.