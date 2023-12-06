بحضور 15 ألف مواطن.. مؤتمر جماهيري حاشد ل"مستقبل وطن" بورسعيد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:32 مساءً -

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ورفع المشاركون الذين وصل عددهم إلى 15 ألف مواطن، لافتات عليها صور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الوقت الذي جرى ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة.

وشهد المؤتمر مشاهد مبهجة، حيث حمل المشاركون بالونات بألوان مصر بجانب الإشارة بعلامة النصر، ورفع صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، مرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية، بحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب.

وأكد النائب عادل اللمعي، أمين المحافظة بحزب مستقبل وطن، أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني، مُعدداً الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خاصة في محافظة بورسعيد من تأمين صحي شامل وتحول رقمي، وتطوير الموانئ وإنشاء الأرصفة البحرية وغيرها.

وأضاف الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن قطاع التعليم العالي حدث فيه تطور غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن الجامعة تؤكد دائماً من خلال حملات التوعية والندوات أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعرض اللواء محمد الغباري، مدير الأكاديمية الوطنية، جانب مما تحقق من إنجازات في شتى المجالات على أرض بورسعيد، رغم التحديات والأزمات العالمية، خاصة نعمة الأمن والأمان داخل الدولة المصرية.

وأوضح الشيخ جمال عواد، مدير أوقاف بورسعيد، أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في شتى المجالات خلال السنوات الماضية بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يستلزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوة.

وأشار الأنباء تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، إلي أن القيادة السياسية بذلت جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على الأمن والأمان والوحدة للشعب المصري.

وأكدت الدكتور هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، التطور الكبير الذي شهده قطاع التعليم في مراحله المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية بفضل رؤية القيادة السياسية.