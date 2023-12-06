ممثل الكنيسة بمؤتمر للتحالف الوطنى: ننتخب السيسى لأنه وحد الأمة واجه الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - قال القمص ساروفيم راعى الكنيسة بأطسا: "عندما جاءت مجاعة إلى الارض كلها لجأ النبى إبراهيم عليه السلام إلى مصر وخرج بالخيرات، وكذلك يوسف عليه السلام الذى استطاع من مصر أن ينقذ العالم من مجاعة محققة، وكذلك العائلة المقدسة والسيد المسيح الذى شرب من ماء النيل وحماه الله من كل الأعداء ومصر احتضنت الكثير من الشعوب حولها.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الأنبا إبرام مطران الفيوم كممثل الكنيسة خلال الموتمر الحاشد للتحالف الوطنى للعمل الأهلي، بمركز أطسا بالفيوم اليوم الأربعاء، والذى يتم تنظيمه لدعم الرئيس عدب الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف: "نحن ننتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه واجه تحديات وأعداء من الداخل والخارج وواجه الإرهاب الداخلى، وهو الآن فى تحديات مع الإرهاب الخارجى، وقوى الشر، ولدينا ثقة فى نجاحه، ولكن المهم كيف سنظهر أمام العالم الذى يترقب مشهد الانتخابات، ورئيسنا بطل وضع كفنه على يديه، وحارب الإرهاب، وهو إنسان مخلص أمين ليس لديه عنصريه يطلق علينا كلمه المصريين، وهذا البطل يستحق منا ما التأييد والتقدير".