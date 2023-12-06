ضمن مؤتمر cop28 يشارك كل من اتحاد المبدعين العرب و اتحاد الإعلاميين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:37 مساءً - ضمن فعاليات المؤتمر الثامن و العشرين للمناخ و التي تعقده الأمم المتحدة باستضافة كريمة من دولة الامارات العربية المتحدة يشارك كل من اتحاد المبدعين العرب و اتحاد الإعلاميين العرب أعضاء الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية.

ضمن جناح التعليم في مؤتمر المناخ والذي يقام لأول مرة وأطلقته وزارة التعليم بدولة الإمارات.وسيشارك الاتحادان بجلسة نقاشية متخصصة حول (المدارس المستدامة) ودور التعليم في تغيير السلوك للتكيف مع تغير المناخ. ويقول الدكتور/ أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب أن هذه المشاركة تأتي ضمن فعاليات الاتحاد وذلك بعد الانتهاء من المشاركة في مؤتمر حوكمة الانترنت والذي أقيم في أكتوبر الماضي بدولة اليابان وقد شارك فيه الاتحادان بمؤتمر حول منهاج السلامة الرقمية للطلاب .

واستكمالا لهذه المنظومة التعليمية تأتي مشاركة كل من اتحاد المبدعين العرب و اتحاد الإعلاميين العرب بجلسة نقاشية حول المدارس الخضراء .

هذا المصطلح الذي إبتكره الاتحاد ووضع له عدة آليات من شأنها تفعيل دور الاستدامة وآليات تحقيقها لدى الطلبة و الطالبات في المدارس وكيفية التطبيق لتحقيق الاستدامة الخضراء و التي من شإنها أيضا الحفاظ على المناخ و الإرتقاء بالأساليب التي تعمل على حمايته وحماية البيئة و الحد من التلوث بل و العمل على إخضرار البيئة .

وأضاف الإعلامي الدكتور أحمد نور أن المتحدثين في هذه الجلسة بعد إلقاء كلمته لأفتتاحها هو كل من الدكتورة نرمين سليم أمين عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة ، و الدكتور عصام النجدي مسؤل قطاع التراث الثقافي و المتاحف باتحاد المبدعين العرب و الدكتورة سماء عبد الغني عضو الاتحاد والجدير بالذكر أن الجلسة ستبدأ يوم 10 ديسمبر الجاري في تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت دبي بمقر مؤتمر المناخ cop 28 في إكسبو دبي .