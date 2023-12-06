رئيس جامعة الوسطية اليمنية يزور جامعة الأزهر

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية بحضرموت بالجمهورية اليمنية؛ لبحث آفاق التعاون العلمي مع جامعة الأزهر.

ورحب الدكتور سلامة داود، بالدكتور العيدروس، مؤكدًا حرص جامعة الأزهر الشريف على مد يد العون والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في العالم في إطار الضوابط المنظمة لذلك.

من جانبه وجه الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس، رئيس جامعة الوسطية اليمنية، الشكر والتقدير للأزهر الشريف وإمامه الأكبر؛ لجهوده المخلصة في نشر الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف من خلال الطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، ثم يعودون إلى بلادهم ليصبحوا سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.

وطالب رئيس جامعة الوسطية بالتعاون مع جامعة الازهر، سواء في مرحلتي الإجازة العالية أو الدراسات العليا، والإفادة من الخبرات العلمية الكثيرة، إضافة إلى الإفادة من المناهج الدراسية الوسطية المعتدلة التي يتميز بها الأزهر الشريف.

ويأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الدايم، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الأسبق، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.