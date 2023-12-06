نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة توازن للصناعات الدفاعية تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ضمن فعاليات معرض إيديكس 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد مجموعة توازن وايدج الإماراتية، الذي ضم كل من مني الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ويوسف البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة الطارق، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس ٢٠٢٣

خلال تفقدهم جناح الهيئة العربية للتصنيع، أعرب الوفد الإماراتي عن إعجابه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية، ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة على أهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال إنتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.