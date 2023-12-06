نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الواعظات في ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية بماسبيرو "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وخالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون الواعظات وباحثات الإفتاء اللاتي اجتزن الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، والتي عقدت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام في الفترة من 26/ 11/ 2023م حتى 6/ 12/ 2023م.