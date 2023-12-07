ليفربول وشيفيلد يونايتد.. الريدز سجل ثنائية ويطارد آرسنال على صدارة الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - فاز فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على حساب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "برامول لين" ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

جاء هدفا المباراة عن طريق النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 37 من عمر المباراة إثر تلقيه ركلة ركنية من أرنولد حولها لمرمى شيفيلد بكل قوة، قبل أن يسجل سوبوسلاي هدفا ثانيًا في الدقيقة 94.