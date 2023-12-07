وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - التقى وزير الخارجية سامح شكرى يوم 5 ديسمبر الجاري مع السناتور "بن كاردن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

‏‎وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير سامح شكري أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التشاور بين البلدين، وخاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية، منوهاً بجهود الاصلاح الاقتصادي التي اضطلعت بها الحكومة المصرية، والتي تزامنت مع ظروف دولية واقليمية صعبة. وقد توافق الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

‏‎ وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق أيضا لتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل الي وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حمايةً لأرواح المدنيين، ورفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وضرورة ازالة العوائق التى تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافي للقطاع وبصورة مستدامة.

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالدور المصري في المنطقة، معرباً عن شكره وتقديره لدور مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمساهمة في تحقيق الهدنة السابقة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الثالثة.