محافظ الجيزة يطلق برنامج «أسرة» لتحسين جودة الحياة ويؤكد: القضية السكانية أمن قومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات برنامج " أسرة " لتحسين جودة حياة الأسر بنطاق المحافظة وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة.

وأكد المحافظ على أهمية البرنامج للدفع قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يساعد البرنامج على دعم جهود الدولة نحو رعاية الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة لكافة أفرادها فى إطار حرص الدولة على ضم مختلف فئات المجتمع لبرامج التنمية ووصول نتائجها لجميع المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية قضية السكان لمصر لكونها تعد أمن قومى تعمل الدولة جاهدةً على الحد من أثارها على معدلات التنمية لتمكين كل فرد من الحصول على حقه فى حياة كريمة، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لتحقيق أهداف البرنامج ووصول خدماته لكافة المواطنين ورفع وعيهم بأهميته كخطوة فى سبيل تحسين معيشتهم والإرتقاء بالبيئة الحاضنة لأبنائهم.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم تنفيذ البرنامج داخل المحافظة على مدار 3 سنوات مقسمة إلى 4 مراحل تبدأ بتطبيق الفعاليات بعدد 60 وحدة بمركزى الصف وأبوالنمرس يتم خلالها تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة بوحدات المرحلة الأولى لنقل خبراتهم للقائمين على البرنامج بوحدات المراحل اللاحقة لتتوسع خدمات البرنامج وتشمل كافة الإدارات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة لضمان وصول خدماتها لجميع المواطنين.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف المشتركة مع أهداف التنمية الأخرى والخاصة بالتعلم والتكيف والحد من التغييرات المناخية وتغيير السلوك المجتمعى.

وتوجه راشد بالشكر لجميع الجهات المشاركة بالبرنامج وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والجهات المنفذة والمانحة من شركاء التنمية ومسئولى الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بتطبيق فعاليات البرنامج داخل المحافظة، مشيداً بدور مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجهودها لزيادة إقبال المواطنين على وسائل تنظيم الأسرة والتى ساعدت على خفض معدل النمو السكانى بالمحافظة بنسبة 5 % عن العام الماضى.

لافتا أن برنامج أسرة يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصرى وهيئة إنقاذ الطفولة و إسأل إستشير وشركة IQVIA مصر للتطبيقات الرقمية وشركة إتصالات مصر.

وتقدم مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة على جهوده الداعمة لقطاع الصحة بالمحافظة وخاصة ملف لسكان وتنظيم الأسرة والذى ساعد على نجاح برامج تنظيم الأسرة وتحقيقها لأهدافها داخل المحافظة.

وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة على أن محافظة الجيزة تعد نموذج رائد فى توفير برامج تنظيم الأسرة بالقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن إنخفاض مؤشرات الزيادة السكنية بالمحافظة دليلاً على جدية أجهزة المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة على تطبيق برامج تنظيم الأسرة وتفعيل المبادرات التى تطلقها الدولة فى هذا الصدد.

و أوضحت نائب مدير برنامج أسرة أن البرنامج يعتمد على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والخاصة بتنظيم الأسرة وتوفير كوادر مؤهلة لتوصيل خدمات البرنامج للفئات المستهدفة وتشجيعهم على الإستفادة بفعاليات البرنامج، مضيفةً إلى أن البرنامج يشمل تدريب رجال الدين والرائدات الريفيات والمؤثرين والصيادلة وأطباء القطاع الخاص على تلك الأهداف لتحقيق أقصى إستفادة من فعالياته.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم الإستماع لكلمات الحضور وشرح لفعاليات البرنامج ومخططات التنفيذ من قبل قائد فريق الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، وأختتم الحفل بجلسة مناقشة مفتوحة للرد على الإستفسارات والإستماع إلى المقترحات.

حضر الفعالية هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والدكتورة مايسة شوقى نائب مدير برنامج أسرة والدكتور خالد جمال الدين مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ونانسى نجيب المدير التنفيذى والإقليمى لمؤسسة باثفايندر إنترناشيونال بالقاهرة والمهندس ماجد السيد قائد فريق الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة وسحر السنباطى مستشار العلاقات الحكومية ومدير الأعمال الميدانية ورئيس مركز ومدينة لصف ومديرى مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والتضامن الإجتماعى وممثلين عن المنطقة الأزهرية والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان و الرائدات الريفيات ومسئولى تنظيم الأسرة بالجيزة ومديرى ورؤساء الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بالمحافظة.