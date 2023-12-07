المرشح الرئاسي حازم عمر: كلنا جنودا لمصر وربنا يولي من يصلح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه في حال عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية، فإنه على استعداد لخدمة بلده قائلا: «أخدم بلدى دائماً، وعمري ما أقدر أتأخر عنها، لأن دا من معتقداتى ومبدئي.. ولو اختار الشعب مرشحا آخر هروح أبارك ليه وهقول له ربنا يعينك».

وأضاف في آخر مؤتمراته الإنتخابية قائلا: «كلنا جنود لمصر وربنا يولى من يصلح»

ومن جانبه، قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن هناك مكاسب عديدة حصل عليها الحزب من مشاركته في هذا الاستحقاق الهام، لعل أهمها تدريب الكوادر الحزبية لإدارة حملة انتخابية تخاطب الملايين من الشعب المصري في فترة زمنية محددة، فضلا عن الظهور المشرف الذى حصل عليه مرشحنا والفرصة لتوصيل برنامجه الانتخابي الهام، ويأتي المكسب الأهم هو الانخراط والتعامل المباشر مع الجماهير من خلال عمل الحملة ونزولها الشارع المصري للدعاية الانتخابية، التي كانت فرصة تعارف بين الحزب والشعب المصرى.