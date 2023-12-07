بتهمة التهرب الضريبي.. السجن 3 سنوات لصاحب شركة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه ،والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ا.م.س" بالسجن 3 سنوات غيابيا، عما أسند إليه والزامه بسداد الضريبة المستحقة عليه بمبلغ (643263,79 جنيها ) والضريبة الإضافية بواقع 1.5% عن كل شهر او جزء منه اعتبارا من نهاية المدة المحددة للسداد الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة ، لاتهامه بالتهرب الضريبي .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 8084 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه.

تبين من التحقيقات ، أن المتهم " أ.م.س" بصفته مسئول شركة مقاولات عمومية ، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه في مجال المقاولات والتوريدات العمومية بأن قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وذلك استنادا للفواتير والثابت بها حجم تعاملاته مع شركتين وأنه لم يقر عن تلك الخدمات المقدمة لاستحقاق ضريبة مضافة مقدارها 643263 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.