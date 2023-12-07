نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب هام من "التعليم" بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، للمراقبين ورؤساء اللجان.

وحصل "دوت الخليج" على صورة من الخطاب الصادر، مشيرا إلى أنه خلال المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، مما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور المرسلة، والتي جعلت خصيصًا لتمكن من متابعة عملية التسجيل، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تسعى فيها جميعًا بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

واوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي وصلت إليها كل مديرية على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمعرفة ومدى تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور، وكذلك مدى متابعة كل مديرية عملية التسجيل.

امتحانات الثانوية العامة

واشارت وزارة التربية والتعليم، إلى عدة تعليمات بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان:

١- تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تتوافر فيهم الشروط يتم التنبيه على كافة المستهدفين وأن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع اسوة بالعام الماضي.

٢- سوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد بمعرفتكم مع العلم إنه في حالة غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.