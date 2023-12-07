إدارة الحماية المدنية بسوهاج تستقبل زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن، فقد نظمت مديرية أمن سوهاج زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لإدارة الحماية المدنية لإطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية.

ومن جانبهم توجه المشاركون فى تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.