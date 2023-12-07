ضبط عاطلين بالقاهرة بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس والحشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 02:28 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، و2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.