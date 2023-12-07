ضبط عاطل بأسيوط أدار مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 02:28 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 16 فرد محلى، ومجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع.

وبمواجهته إعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.