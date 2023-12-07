نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مواصفات الورقة الامتحانية بمادة اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز القومي للامتحانات، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواصفات الورقة الامتحانية بمادة اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالمرحلة الابتدائية، استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي.

مواصفات اللغة العربية

ولمشاهده مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال الصور المرفقة.

جدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وتأتي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 يوم 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 27 يناير 2024

-يبدأ الفصل الدراسي الثاني2024 يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 1 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.