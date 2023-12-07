أمين ”البحوث الإسلامية” يستقبل الوفد الثاني لطالبات إعلام الأزهر خلال زيارة لمجلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الوفد الثاني من طالبات كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف؛ للتعرُّف على آلية عمل مجلةالأزهر ودورها التنويري وجهودها في نَشْر علوم الدين واللغة، وزيارة إدارات المجمع والمركز الإعلامي وخطة العمل به بحضور د. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية.

وتعد مجلة الأزهر أحد مكونات التراث الثقافي للأزهر الشريف، حيث صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، وتضمُّ العديد من المقالات والموضوعات المتنوِّعة التي يكتبها كبار علماء الأزهر ومصر والعالم العربي، وتضمُّ عددًا من الأبواب، هي: (دراسات في القرآن والسُّـنَّة)، و(تراثيَّات)، و(قضايا التجديد)، و(الشريعة الإسلامية وعلومها)، و(دراسات في العقيدة والأخلاق)، و(في محراب العربيَّة)، و(من أعلام الفكر الإسلامي)، و(من نوادر المخطوطات)، وركنَي الوافدين والواعظات، و(ندوة الشهر) و(موضوعات متنوِّعة) الذي يضم: استفتاءات القرَّاء، وبين المجلة والقارئ، وأنباء الأزهر، و(المسلمون حول العالم)، والقسمين الإنجليزي والفرنسي.