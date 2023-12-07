وزير العمل يترأس إجتماع مجلة إدارة مجلة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - التأكيد على دور" الإعلام" في رصد جهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج"..

*شحاتة يوجه بتعديلات على لائحة النظام الأساسي للمجلة..وسرعة دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للحفاظ على مُكتسبات العاملين..

أكد حسن شحاتة وزير العمل،رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، على دور "إعلام العمل" في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال ،وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ..جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل اليوم الخميس إجتماع مجلس إدارة مجلة العمل التي تصدر شهرياً منذ عام 1963 وحتى الأن ،عن جمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل،وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة..ووجه "الوزير"بسرعة إجراء تعديلات على لائحة النظام الإساسي للمجلة،لتوسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية،وكذلك دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للمجلة بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين بها،كما وافق على مُقترح تنظيم ندوة شهرية يُشارك فيها خبراء في ملف العمل لمناقشة وطرح قضايا العمل والعمال على مائدة الحوار،وتقديم مُقترحات بشأن تلك القضايا ..

وبحسب بيان صحفي ناقش المجتمعون خلال الاجتماع المنعقد في ديوان عام الوزارة، بنود جدول الأعمال ومنها: عرض تقرير عن نشاط "الجمعية" خلال العام المالي 2022 - 2023، والإحاطة بقرار توفيق أوضاعها، ونشره بجريدة الوقائع المصرية، وإعتماد الميزانيات الختامية ،وعرض عملية نقل مقر المجلة الي المقر الكائن بـ 42 شارع الجمهورية..

حضر فعاليات اجتماع المجلس: اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي ،والمتحدث الرسمي لوزير العمل،ورئيس تحرير المجلة، ومحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس : خالد أبو بكر، وياسر الشربيني، ومحمد طه، وحنان على، وفاطمة عمر، وشمروخ منصور، وأشرف مرزوق..كما حضر' رضا العربي المشرف المالي والإداري للمجلة، محمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي للوزير،ومني يحيى امين سر المجلس..

تجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهرياً عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 1963 ، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.