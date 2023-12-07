مؤتمر جماهيري حاشد في قنا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - نظم حزب الحرية المصرى بمحافظة قنا، برئاسة اللواء عبد الفتاح الشحات، وحضور مصطفى الشلخى أمين مركز فرشوط بالحرية المصرى، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وذلك بحضور عدد كبير من الأهالي، وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وقال النائب عبد الفتاح الشحات، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حمى مصر من الإرهاب والفوضى، ووضع الملف الأمني في أول اهتماماته، مشيدا بدور القوات المسلحة ورجال الشرطة في القيام بهذا الدور وحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف الشحات، أن مشروع حياة كريمة اضاف تطورًا كبيرًا خاصة في الصعيد، وتنمية الملفات الشائكة هناك، والعمل على القضاء على فيروس سي، وتطوير ملف الصحة بشكل عام، والتعامل في ازمة كورونا.

وثمن عضو مجلس النواب، الدور الكبير لمصر ودعمها للشعب الفلسطيني، والمحاولات الدائمة للرئيس السيسي من أجل دعم القضية والوصول إلى حلول جذرية لها وحل الدولتين دون الوقوف في منتصف الطريق، مطالبًا جميع الحاضرين بالخروج للتصويت في الانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة بشكل عام ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل خاص، وأن يقف جميع الشعب المصري على قلب رجل واحد.