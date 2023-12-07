نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع ترحب بتوقيع مذكرة للتفاهم والتعاون مع كبرى الشركات العالمية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلى التعاون الجاد وزيادة فرص الإستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

وذكر بيان أن من الخطوات الناجحة التي حققتها الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات ختام معرض إيدكس 2023، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية( ABD) التابعة للهيئة، وشركة NGIT) ) Northrop GrummanInternational Trading، Inc الأمريكية.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون مع شركة نورث روب جرومان العالمية الأمريكية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية.

وأشار أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع محورا صناعيا للإنتاج والتصنيع والتصدير للدول العربية والأفريقية ولجميع دول العالم.

من جانبه أعرب السيد جوزريف جوستلا نائب رئيس شركة نورث روب جرومان الأمريكية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن شركة نورث روب جرومان تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.