نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا غدا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د/ محمد مختار جمعة عن افتتاح 15 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا غدا الجمعة الموافق 8/12، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 15 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 383 مسجدا منها 296 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و87 مسجدا صيانة وتطويرا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد 11405 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارا و504 مليون جنيه.
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح
3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط
4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط
5. مسجد الغني – الدوير - صدفا
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى
7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور
8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور
مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو
10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق
11. مسجد السيل الجديد – حي شرق
مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل
مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس