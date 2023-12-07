وزيرة التضامن: صناعة الوطن لا تصنع بفرد ولكن يتطلب تضافر الجهود منا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن صناعة الوطن ليست بسيطة وحكاية الوطن فى التضامن هى حكاية شعب، وصناعة الوطن لا تصنع بفرد ولكن يتطلب تضافر الجهود منا جميعا، ونحن فى التضامن تتعامل مع الإنسان من الميلاد للمعاس، بكل مراحل عمره فى ملفات عديدة.

واستعرضت الوزيرة خلال مشاركتها فى جلسة الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصرى "حياة كريمة وحماية اجتماعية مؤتمر" مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة "جمهورية الفرص.. والمستقبل الواعد" الذى تنظمه مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مسيرة وزارة التضامن فى حكاية وطن مؤكدة أن الحماية الاجتماعية تتلخص فى ثلاث تدخلات رئيسية دعم نفدى للتأمينات والمعاشات وفتح فرص عمل والحماية وقت العثرات والبطالة، وهو ما يندرج تحت ملفات عديدة

جدير بالذكر أن الجلسة الأولى شارك فيها كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية.كما تضمن افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلى الجمهوريه الجديدة ومجهودات الرئيس السيسى، وأيضا عن مسيرة مؤسسة الجمهورية وتوزيع العدد الأول بإصدارها، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية

أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد، تحت عنوان" مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجًا" بحضوراللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.