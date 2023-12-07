أمطار وشبورة ورياح.. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الجمعة، يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكد وجود امطار متوسطة مساءً ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح في بعض الأحيان.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 الصغرى 13

جنوب سيناء: العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 22 الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 27 الصغرى 13

حالة الطقس المتوقعة غدا